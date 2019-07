„Notstand der Menschlichkeit“ : Demo der Duisburger „Seebrücke“: Solidarität mit Carola Rackete

Die Kapitänin Carola Rackete an Bord ihres Schiffes. Foto: dpa/Till M. Egen

Das Duisburger Bündnis für Toleranz und Zivilcourage ruft zur Teilnahme an einer Demonstration der „Seebrücke“ am Samstag, 6. Juli, um 12 Uhr in der Duisburger City unter dem Motto „Notstand der Menschlichkeit“ auf.

Dabei soll Solidarität für die Kapitänin der Sea Watch, Carola Rackete, bekundet werden. Bekanntlich hatte die italienische Regierung versucht, die Einfahrt des Schiffes mit Flüchtlingen an der Einfahrt in den Hafen von Lampedusa zu hindern. Die Kapitänin wurde erst festgenommen, dann wieder freigelassen. „Wenn Kapitäne für die Rettung von Menschenleben in Europa solche Konsequenzen zu fürchten haben, dann stellen die Staaten Europas die grundlegenden Menschenrechte in Frage“, sagt Armin Schneider, Sprecher des Duisburger Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage.

(RP)