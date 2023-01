Kultur in Rheinberg Festival, bei dem viele den Hut aufhaben

Manu Bechert: „Wir möchten eine möglichst breite Bürgerbeteiligung erreichen. Alles, was nicht rassistisch, diskriminierend oder homophob ist, kann sich an unserem Festival beteiligen.“ Und nachhaltig soll die Sause im Park werden: ohne Einweggeschirr und -becher aus Plastik, mit möglichst wenig Müll und mit Platz für Stände von Naturschutzbund (Nabu) und Bund für Natur- und Umweltschutz (Bund). Auch Schulen sollen in das Mitmach-Festival eingebunden werden. Gefragt sind etwa Kunstprojekte, in denen Kinder Dekos oder Hinweisschilder basteln, bemalen und bekleben. Bechert: „Wir wollen zeigen, was man alles machen und erreichen kann, wenn sich Viele zusammentun.“