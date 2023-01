„Weltklassik am Klavier“ Konzert mit romantischer Klaviermusik

In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ gibt die rumänische Pianistin Luiza Borac ein Gastspiel im Kulturbahnhof in Halver. Auf dem Programm des Konzerts, das am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr beginnt, steht unter anderem Musik von Edvard Grieg, Frederic Chopin und Maurice Ravel.