Hundesteuer im Städtevergleich 335 neue Hunde in Duisburg – Rekordeinnahme möglich

Duisburg · In Duisburg gibt es 27.237 gemeldete Hunde, 335 mehr als 2021. Das könnte der Stadt eine Rekordeinnahme an Hundesteuer bescheren. Für die Hinterlassenschaften von Bello & Co. sind allerdings die Halter selbst zuständig, nicht die Stadt. Wie viel die Stadt an Hundesteuer einnimmt, was sie dafür tut und wie hoch die Steuer in den Nachbarstädten ist.

09.01.2023, 13:17 Uhr

In Duisburg werden viele Hunde gehalten – doch das hat seinen Preis. Foto: dpa