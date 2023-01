Hospitationsprogramm des Gesundheitsministeriums Ärzte aus Kiew und Lwiw an der Buchholzer Unfallklinik

Großes Interesse zeigten die ukrainischen Mediziner jedoch auch an der Intensivstation für Schwerbrandverletzte der Unfallklinik. Denn vor allem in der Region um die ukrainische Hauptstadt Kiew sind von den Medizinern oft so genannte Explosionstraumata mit großflächigen Verbrennungen und tiefen, ausgedehnten Wunden zu versorgen.