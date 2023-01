Acoustic Concert in Neuss Duo begeistert mit traditionsreichen Liedern aus dem Senegal

In der Regel stehen alte, traditionelle Lieder auf dem Programm, die bereits seit Urzeiten von den Griots in Westafrika gesungen werden. Aber Mariama und Vieux leben im Hier und Heute einer globalen Welt, und den beiden glückt das Experiment, das kulturelle Erbe ihrer Ahnen so zu erneuern, dass das europäische Pubkikum an eben diesem Januar-Winterabend in Neuss eine Ahnung vom ästhetischen Reichtum der Musik Westafrikas erhaschen konnte. Ein gelungener Abend.