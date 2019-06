Sechs Wochen lang Bauarbeiten : Bahnchaos droht in den Ferien

Auch die S-Bahn-Linie S1 ist von den Baumaßnahmen in den Sommerferien betroffen. Die Züge fahren den Duisburger Hauptbahnhof in dieser Zeit nicht an. Reisende müssen auf Busse oder den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Duisburg In den Sommerferien modernisiert die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Essen und Düsseldorf Flughafen. Reisende aus und nach Duisburg müssen sich auf etliche Einschränkungen einstellen.

In den Sommerferien müssen sich Kunden der Deutschen Bahn rund um den Duisburger Hauptbahnhof wieder auf Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr einstellen. Wie das Eisenbahnunterbahnunternehmen am Donnerstag mitteilte, erfolgen auf der Strecke zwischen Essen und Düsseldorf Flughafen zahlreiche Baumaßnahmen. Insgesamt gibt es acht Baustellen, die knapp 40 Millionen Euro kosten – darunter auch einige Projekte im Raum Duisburg.

„Wir müssen die S-Bahn-Gleise zwischen Essen und Duisburg Hauptbahnhof komplett sperren“, sagte Ali Dogru, Leiter der Produktionsdurchführung Duisburg bei der DB Netz AG, bei der Vorstellung der Baumaßnahmen. Auch auf den Fernbahngleisen zwischen Essen und Düsseldorf Flughafen würden in der Zeit zwischen 12. Juli bis 26. August keine Züge fahren. „In den sechs Wochen werden so viele Baumaßnahmen wie möglich fertiggestellt, um den Kunden so wenig wie möglich zu belasten“, sagte Dogru. So seien in diesem Jahr keine weiteren Sperrungen notwendig.

Info So informiert die Bahn über die Baustellen Service Die Deutsche Bahn informiert Reisende auf mehreren Wegen über die Einschränkungen im Zuge der Bauarbeiten. An Bahnhöfen und in Zügen hängen Plakate. Zudem wird es vor und während der Bauzeit Durchsagen geben. Ein eigens erstelltes Fahrplanheft, in dem Fahrpläne und alternative Routen angegeben sind, wird ebenfalls verteilt. Wegweiser wie Fußstapfen auf dem Boden werden Reisende zum Schienenersatzverkehr leiten.

Von besonderer Bedeutung ist die zweite Ausbaustufe des Elektronischen Stellwerks Duisburg (ESTW), das 2021 in Betrieb gehen und die anfälligen Stellwerke in Essen-West und Mülheim-Styrum ersetzen soll. In den Sommerferien wird das Geflecht aus Kabelschächten und Kabeln gezogen, über die künftig Weichen und Signale gestellt werden. Rund 5000 Meter neue Kabelführungssysteme werden gebaut und 150 Kilometer neue Kabel verlegt. Zudem werden rund 129 neue Signale gesetzt und 14 neue Oberleitungsmasten errichtet. „Ich bin zuversichtlich, dass wir dadurch die Netzqualität deutlich verbessern können“, sagte Dogru über das moderne Stellwerk.

Außerdem soll die Gleisinfrastruktur zwischen Duisburg Hauptbahnhof und dem Abzweig Kaiserberg sowie im Bereich Duisburg-Großenbaum und zwischen Essen und Mülheim erneuert werden. Zwischen Essen-West und Mülheim Hauptbahnhof sowie in Duisburg-Großenbaum werden circa 22 Kilometer Schienen neu gelegt. Auf der Fernbahnstrecke zwischen Duisburg und Düsseldorf Flughafen und im Bereich des Duisburger Hauptbahnhofs werden auf einer Länge von sieben Kilometer Schwellen und Schotter getauscht.

„Bis zu circa 80.000 Fahrgäste pro Tag sind von den Baumaßnahmen betroffen“, sagte Christian Sasse von der DB Regio Baustellenkommunikation. In der Bauzeit müssen Fernzüge zwischen Dortmund und Düsseldorf umgeleitet werden. Viele Züge halten nicht in Duisburg. Der Düsseldorfer Flughafen ist dann von Duisburg Hauptbahnhof aus nur mit dem Nahverkehr zu erreichen. Auch im Nah- und Regionalverkehr gibt es zahlreiche Einschränkungen: Die Linien RE2, RE6 und RE11 fallen zwischen Essen und Düsseldorf aus, halten also nicht in Duisburg. Die Züge der S-Bahn-Linien S1 und S2 halten ebenfalls nicht in Duisburg. Die S1 wird ab Essen Hauptbahnhof auf der Strecke der S6 über Kettwig, Ratingen und Düsseldorf-Derendorf nach Düsseldorf Hauptbahnhof umgeleitet.

Als Ersatz für die ausfallenden Züge wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Essen und Duisburg fahren tagsüber Expressbusse im Zehn-Minuten-Takt – mit Zwischenhalt in Mülheim. Von circa 21 bis 24 Uhr fahren die Busse alle 15 Minuten, nachts alle 30 Minuten. Zusätzlich gibt es Busse im S-Bahn-Takt, die tagsüber alle zehn Minuten die Halte der Linien S1 und S3 bedienen. Insgesamt sind mehr als 50 Niederflur-Gelenkbusse mit 140 Fahrern in den Sommerferien im Einsatz. In Duisburg halten die Busse an der Neudorfer Straße, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Reisende zwischen Mülheim und Duisburg können auch die Straßenbahn 901 nutzen.

