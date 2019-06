Regionalplan : Wirtschaft fordert mehr Gewerbeflächen

Duisburg Die Duisburger Wirtschaft kritisiert den Entwurf für den neuen Regionalplan Ruhr.

Die Duisburger Wirtschaft erhebt Kritik am entwurf für den neuen Regionalplan Ruhr. Grund ist, dass Industrie- und Gewerbeflächen in Duisburg bereits heute rar gesät sind. Der Entwurf des neuen Regionalplans stelle für die Stadt keine Verbesserung dar, sagte Michael Rüscher, Geschäftsführer der Niederrheinischen IHK, bei der Premiere der Business Breaks, einer Veranstaltungsreihe von Wirtschaft für Duisburg, kurz WiDU. „2018 gab es in Duisburg eine Nachfrage nach unbebauten Gewerbeflächen in Höhe von 180 Hektar – ganze sechs Hektar standen zur Verfügung. Zahlreiche Firmen, die nach Duisburg kommen wollten, mussten also weggeschickt werden. Die zusätzlichen Arbeitsplätze und Steuereinnahmen hätte die Stadt gut gebrauchen können.“