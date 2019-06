Verdächtiger wieder auf freiem Fuß : SEK durchsucht Wohnung in Duisburg nach Bombenteilen

SEK durchsucht Wohnung in Duisburg nach Bombenteilen

Das SEK durchsuchte am Donnerstagabend eine Wohnung im Stadtteil Neumühl. Foto: dpa

Duisburg Das SEK hat am Donnerstagabend einen 40-jährigen Duisburger vorläufig festgenommen. Er wurde verdächtig, Gegenstände zum Bau einer Bombe in seiner Wohnung aufbewahrt zu haben. Der Verdacht erhärtete sich aber nicht.

Zeugenhinweise lösten am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Polizei in Duisburg-Neumühl aus. Den Hinweisen nach sollte ein Mann (40) in seiner Wohnung auf der Gartenstraße Betäubungsmittel und Gegenstände aufbewahrt haben, die zum Bau einer Bombe geeignet sein könnten.