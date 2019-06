Ausstellung Sehnsuchtsorte : Auf der Suche nach Sehnsuchtsorten

Duisburg Am Sonntag wird im Kultur- und Stadthistorischen Museum die Ausstellung „Sagenumwoben! Goldstädte, Paradiesorte und ferne Welten“ eröffnet.

Kolumbus konnte Zeit seines Lebens nicht akzeptieren, dass er sich gründlich geirrt hatte – und das bei einer Tat, die ihn weltberühmt gemacht hat: die Entdeckung Amerikas. Bekanntlich wollte Kolumbus einen neuen Seeweg nach Asien finden. Und als er 1492 in Amerika an Land ging, glaubte er, in Indien angelangt zu sein. Und dort, so hoffte er, würde er auch El Dorado finden, ein Ort, wo man Gold in Hülle und Fülle ohne Weiteres einsammeln könne. Leider gibt es einen solchen Ort nicht. El Dorado existiert nur in der Phantasie der Menschen. Zu einer Entdeckungstour zu menschlichen Sehnsuchtsorten lädt die neue Ausstellung im Kultur- und Stadthistorischen Museum ein. Die Schau trägt den verheißungsvollen Titel: „Sagenumwoben! Goldstädte. Paradiesorte und ferne Welten.“