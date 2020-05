Ohne Vorvermietung : Aurelis investiert Millionen in Unternehmerpark

Aurelis setzt an der Heerstraße in Hochfeld seinen ersten „UnternehmerPark“ als komplettes Neubauprojekt um. Foto: Aurelis

Duisburg Das Unternehmen steckt sieben Millionen Euro in das Projekt in Hochfeld. Dabei geht es um 6000 Quadratmeter Hallen- und 1200 Quadratmeter Bürofläche auf einem Gelände in der Nähes des Wasserturms.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dass in der Immobilienbranche ein Player auf Duisburg setzt und ein größeres Projekt ohne eine feste Vorvermietung in Angriff nimmt, ist eher selten. Fressnapf-Chef Torsten Toeller ist da mit dem MercatorOne am Portsmouthplatz eher die Ausnahme. Doch nun ist auch das Immobilienunternehmen Aurelis Real Estate ähnlich aktiv geworden. Aurelis setzt an der Heerstraße in Hochfeld seinen ersten „UnternehmerPark“ als komplettes Neubauprojekt um.

Dafür hat das Bauunternehmen Boll Systembau aus Kevelaer jetzt mit den Arbeiten begonnen. Boll ist für das Projekt als Generalunternehmer tätig. „Wir werden auf unserem über 19.000 Quadratmeter großen Grundstück im ersten Bauabschnitt rund 6000 Quadratmeter Hallenfläche und rund 1200 Quadratmeter Bürofläche errichten“, sagt Michael Buchholz, Leiter der Aurelis Region West. Aurelis investiert im ersten Bauabschnitt rund sieben Millionen Euro. Die Baufertigstellung ist bis Ende Januar 2021 geplant. „Wir sind vom Standort Duisburg und von unserem Produkt des Aurelis UnternehmerParks überzeugt. Deshalb werden wir wie geplant auch ohne Vorvermietung mit dem Bau beginnen“, erklärt Buchholz. Aurelis wird den UnternehmerPark Am Wasserturm in den eigenen Immobilienbestand überführen.

Geplant sind auf dem rund 47.000 Quadratmeter großen Grundstück zwei Bauabschnitte: An der Heerstraße wird es sieben Lagerhallen mit Büroanteil sowie zwei Freilagerflächen und 98 Stellplätze für Pkw geben. „Zielgruppen für die Vermietung sind Unternehmen, die sich mit Lagerung und Speditionslogistik beschäftigen. Denkbar sind auch Showrooms, kleinere Industriebetriebe, Umzugs- oder Großhandelsunternehmen“, so Aurelis-Projektleiter Carsten Schmidt. Wegen der zentrumsnahen Lage des UnternehmerParks Am Wasserturm sieht Aurelis auch Potenzial für Unternehmen und Dienstleister aus dem Bereich E-Commerce.

Zum generellen Ausstattung des Aurelis UnternehmerParks gehören nach Angaben des Unternehmens in der Regel beispielsweise Wegeleitsysteme und LED-Außenbeleuchtung. Andere Ausstattungsmerkmale können in Absprache ausgewählt und individuelle Anforderungen der Mieter integriert werden.

Zum speziellen Serviceangebot in Duisburg zählen unter anderem sogenannte „Smart Benches“ in den Außenanlagen, die mit USB-Ladestationen ausgestattet und solarbetrieben sind. Hier kann man seine mobilen Geräte aufladen, gleichzeitig wird kostenloses WLAN für Mieter und Besucher bereitgestellt. „Der Aurelis UnternehmerPark ist besonders geeignet für Unternehmen aus dem produzierenden oder verarbeitenden Gewerbe, Forschung und Entwicklung oder – je nach Standort – auch als Lager und für kleinere Logistikbetriebe“, so Buchholz.

Weitere UnternehmerParks wird Aurelis zunächst in München und Berlin realisieren.

(mtm)