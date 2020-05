Kostenpflichtiger Inhalt: Vier Schüler berichten : So liefen die ersten Abi-Prüfungen in Duisburg

Prüfungen in Corona-Zeiten: Schüler des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums schreiben die ersten Klausuren. Foto: Stefan Arend

Duisburg Die ersten Abitur-Prüfungen in Zeiten des Coronavirus sind am Montag über die Bühne gegangen – allerdings unter ungewohnten Bedingungen. So haben vier Schüler in Duisburg den Tag erlebt.