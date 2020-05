Fund auf „Sechs-Seen-Wedau“-Areal : Fünf-Zentner-Bombe in Duisburg ist entschärft

In der Sicherheitszone (500 Meter um den Fundort) leben in den Stadtteilen Wedau und Bissingheim 2094 Menschen. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg Auf dem Baugebiet von Sechs-Seen-Wedau im Duisburger Süden ist am Mittag eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. In der Sicherheitszone lag ein Seniorenheim.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Bombe am Mittag um 13.43 Uhr auf dem Gebiet an der Masurenallee entschärft. Da sich der Fundort mitten in dem Baugebiet befand, waren in der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Meter um den Fundort) keine Personen betroffen. Zur Entwarnung waren die städtischen Sirenen in Wedau und Bissingheim zu hören.

In der Sicherheitszone (500 Meter um den Fundort) leben in den Stadtteilen Wedau und Bissingheim 2.094 Menschen. Ein Aufenthalt im Freien war in der Sicherheitszone nicht mehr gestattet. Die Menschen waren aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind.

In der Sicherheitszone lag auch ein Seniorenzentrum. Das Bürger- und Ordnungsamt stand am Mittag mit der Einrichtung in Kontakt und informiert vor Ort über Lautsprecherdurchsagen. Betroffen hiervon war auch eine Güterzugstrecke.

Weitere Informationen gibt es über den Dienst Call Duisburg unter (0203) 283 2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter (0800) 1121313. Auch die Warn-App NINA informierte über Gefahrenlagen wie zum Beispiel Bombenentschärfungen.

Informationen zu Beeinträchtigungen beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind unter www.dvg-duisburg.de nachzulesen.

