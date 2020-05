Training bei der Polizei Duisburg : Diese süßen Welpen wollen Spürhunde werden

Duisburg Die Polizei Duisburg bekommt Verstärkung: Die Hundewelpen „Dexter“ und „Denver“ sollen die Beamten bald im Einsatz unterstützen, etwa um Sprengstoff oder gefälschte Geldscheine zu finden. Vorher müssen die beiden aber noch fleißig trainieren.

„Schon jetzt arbeiten Dexter und ich spielerisch mit Futter“", sagt Polizeioberkommissarin Jeroschewski (29). "So versuche ich ihn schon ein bisschen zu konditionieren." Auch das so genannte Klickern wird geübt. Dabei signalisieren die beiden Polizisten den Hunden mit einem bestimmten Geräusch, wann es für eine Übung eine Belohnung gibt. Das hat sich in Einsätzen bewährt, die die Hunde in der Regel auch eher als Spiel ansehen. Auch Sascha Mill trainiert mit seinem vierbeinigen Kollegen. Zusätzlich geht der erfahrene Hundeführer mit Denver in eine Welpenschule. "Er tanzt manchmal gern aus der Reihe. In der Welpenschule lernt er, auch mit anderen Hunden klarzukommen."