Kunst in Corona-Zeiten : Duisburger EarPort wird zum Seh-Hafen

Die Manuskriptseiten eines Gedichtbandes von Frank Schablewski wurden von ihm als Installation im EarPort am Innenhafen zusammengestelt. Foto: Kunsu Shim

Duisburg Der EarPort am Duisburger Innenhafen wird in der Corona-Krise kreativ und zeigt Kunst jetzt im Schaufenster. Zu sehen ist die Ausstellung „Mauersegler IV“ des Düsseldorfer Künstlers Frank Schablewski.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Olaf Reifegerste

Noch ist der EarPort am Innenhafen, als Ort für experimentelle Musik und Begegnungen zwischen den Künsten, für öffentliche Veranstaltungen wegen Corona geschlossen. Konzerte und Aufführungen in geschlossenen Räumen sind nämlich bis auf Weiteres untersagt. Seit gestern aber haben Veranstalter auch in Duisburg die Möglichkeit, in dieser Hinsicht leichte Lockerungen vorzunehmen. Denn die zuständigen Behörden können auf Grundlage eines strengen Hygienekonzeptes Ausnahmen für bis zu 100 Zuschauern zulassen, heißt es in der aktuellen Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen.

Seit Beginn der Corona-Krise halten die Komponisten und Betreiber des EarPort, Gerhard Stäbler und Kunsu Shim, ihre Kulturstätte geschlossen. Auch ihre für den 23. März bis 2. Mai geplante Künstlerresidenz in Istanbul musste auf das nächste Jahr verschoben werden. Doch wer die beiden kennt, weiß, dass sie trotz aller Widrigkeiten nicht untätig bleiben. Und so haben sie kurzerhand ihren „Hör-Hafen“ (EarPort) in einen „Seh-Hafen“ verwandelt, indem sie die Fensterfront von ihrem Veranstaltungsraum zur Trennscheibe einer Schaufenstergalerie machten.

Drinnen ist inzwischen die Ausstellung „Mauersegler IV“ aufgebaut. Sie ist eine Installation des Düsseldorfer Künstlers Frank Schablewski und war bisher nur in Israel und Düsseldorf zu sehen. Die Installation, heißt es in der Ankündigung, sei eine architektonische Intervention mit DIN A4-Lichtpausen eines handschriftlichen Manuskripts des Dichters, Schriftstellers und Künstlers Schablewski, das 2001 während dessen zweimonatigen Studienaufenthalts in Israel entstanden ist. Es enthält Aufzeichnungen, die seinen gleichnamigen Gedichtband „Mauersegler“ begründen. Dieser ist 2003 im Rimbaud Verlag erschienen.

„Mit den Blättern, den Lichtpausen, die in der Mitte wie ein Flügelpaar gefaltet sind, verkleidet Schablewski die vier Säulen des Innenraums und verleiht damit den tragenden Teilen der Architektur eine geradezu schwebende Leichtigkeit, als trüge jedes geschriebene Wort mehr als eine Tonne Zement“, beschreiben Stäbler-Shim die Ausstellung. Für den Earport versinnbildlicht der Künstler, was Musik und Literatur gemein haben. Die Installation ist eine Offenbarung der Stille und mündet in einem Zitat von Friedrich Schiller: „Ruhe zieht das Leben an“.