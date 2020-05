Baustellenumleitung in Oestrum : Duisburger ärgern sich über Verkehr aus Moers

Die Kreuzung Kirchweg/Römerstraße/Auf dem Pickert ist zwar kilometerweit weg von der eigentlichen Baustelle, geradeaus geht es hier aber nur für Anlieger. Die Anwohner an der Römerstraße haben dafür kein Verständnis. Foto: Mike Michel

Duisburg Die Anwohner der Römerstraße in Oestrum sind empört: Weil die Umleitung einer Großbaustelle in Moers vor ihrer Haustür vorbeiführt, müssen sie wohl monatelang den Verkehrslärm ertragen. Und gefährlich ist es an der Straße auch.

Karin und Hans-Jürgen Blömeke haben kurzen Prozess gemacht: Sie verlegten ihr Schlafzimmer kurzerhand in das rückwärtig gelegene Gästezimmer. Auch ihre Nachbarn Denise Winter und Patrick Jahn haben sich zu diesem Schritt entschlosen. „Anders ist es momentan nicht auszuhalten. Ab 5.30 Uhr ist es von der Straße her so laut – vor allem auch durch die Lkw – das wir nicht mehr schlafen können“, sagt Karin Blömeke.

Der Grund für den stark zugenommenen Verkehr ist eine Großbaustelle an der Düsseldorfer Straße in Moers-Schwafheim. Seit dem 24. April geht es für den Verkehr aus Rheinhausen, Rumeln-Kaldenhausen und Krefeld in südliche Richtung, also etwa zur A 40 oder in die Moerser Innenstadt, an der Einmündung der Römerstraße in Höhe des Gartencenters Schlößer nicht mehr weiter. Dort dürfen nur noch Anlieger weiterfahren, alle anderen werden über die Römerstraße und weiter über die Ruhrorter Straße/Venloer Straße umgeleitet. Flankiert wird das Ganze durch temporäre Ampelanlagen an der Kreuzung Römerstraße/Kirchweg/Auf dem Pickert sowie an der Einmündung der Römerstraße an der Moerser Straße vor dem Rewe-Markt. Beide Ampelanlagen sind kilometerweit weg von der eigentlichen Baustelle, sorgen aber gerade zu Berufsverkehrszeiten für Rückstaus.

„Wenn wir aus unserer Ausfahrt am Haus auf die Straße wollen, muss uns einer rauswinken“, sagt Hans-Jürgen Blömeke. Der Verkehr auf der Römerstraße, auf der Tempo 50 gilt, sei so dicht, dass es immer wieder zu gefährlichen Situationen komme. Da die schmale Straße keine Markierungen hat, wird es für die Anwohner besonders bei Überholmanövern besonders brenzlig.

Auch an der Ecke zur Moerser Straße am Rewe-Markt gibt es eine Ampelanlage. Zu Zeiten des Berufsverkehrs gibt es regelmäßig Rückstaus. Foto: Mike Michel

Für die gewählte Umleitungsstrecke haben die Anwohner kein Verständnis. „Warum geht es auf den Straßen in Schwafheim nur für Anlieger weiter?“, fragt Denise Winter und fordert, den Länglingsweg und den Kirchweg in Moers-Schwafheim für den Durchgangsverkehr während der Bauphase frei zu geben, was die Römerstraße entlasten würde. „Die Schwafheimer werden verschont, und wir müssen darunter leiden“, sagt auch Karin Blömeke.

Bei der Stadt Moers stoßen sie mit ihrem Anliegen auf wenig Gegenliebe. Die Umleitungen seien mit der Stadt Duisburg abgesprochen, teilte Thorsten Schröder, Sprecher der Stadt Moers, auf Anfrage der Redaktion mit. „Aus unserer Sicht gab es keine Alternative zu dieser Umleitung“, so die Stadt. Es gebe zwar Rückstaus, ansonsten sei die Situation aber „verhältnismäßig entspannt“. Eine Öffnung des Länglingswegs und des Kirchwegs käme nicht in Frage: „Wir wollen möglichst viel Verkehr aus dem Baustellenbereich und den Wohngebieten raushalten. Dieses Ziel würden wir bei einer Öffnung nicht erreichen“, so Schröder. Den Verkehr aus Richtung Süden vorher abzuleiten, ginge ebenfalls nicht: „Dann müsste man eine Umleitung über Rumeln einrichten. Wir haben große Zweifel, dass das funktionieren würde.“ Eine andere Alternative gibt es nicht, denn die Cölve-Brücke ist bekanntlich weiter gesperrt. Dadurch sind die Anwohner ohnehin schon im Nachteil. Wenn Karin Blömeke zum Beispiel zum nahe gelegenen Trompeter Friedhof fahren will, muss sie große Umwege in Kauf nehmen.

Geplant ist, die Umleitung zunächst bis September so aufrecht zu halten. Die endgültige Beendigung der Baumaßnahme sei „voraussichtlich im Winter 2020“, so die Stadt Moers.