Innenhafen in Duisburg : Hafenschlamm überschreitet Grenzwerte

Innenhafen in Duisburg

Das Teilstück am Innenhafenufer vor dem Lagerhaus (rechts) wird zurzeit noch weiter saniert, um der Spundwand Halt zu geben. Foto: Mike Michel

Duisburg Zum Ausgleich von Mehrkosten bei Spundwandarbeiten werden Sanierungen an Brücken auf Eis gelegt. Die Entsorgung des belasteten ausgebaggerten Hafengrunds schlägt mit fast einer halben Million Euro zu Buche.

Mit Mineralöl-Kohlenwasserstoff belasteter Hafenschlamm ist der Grund dafür, dass Sanierungsarbeiten an einem rund 300 Meter langen Uferstreifen des Innenhafens länger dauern – und teurer werden. Zwischen Schwanen- und Marientor in Höhe des Lagerhauses von Holz Schweizer muss der Baugrund verbessert werden, um die Standfestigkeit der dortigen Spundwand zu sichern. Dazu wird von einer Fachfirma Hafenschlamm ausgebaggert und entsorgt. Der so entstehende Raum auf der Hafensohle wird mit Steinen aufgeschüttet.