Feuer am Duisburger Rheinpark : Polizei geht nach Großbrand von Brandstiftung aus

Feuer am Duisburger Rheinpark

Duisburg Im Duisburger Stadtteil Hochfeld hat die Feuerwehr am Mittwoch einen Großbrand gelöscht. Auf dem ehemaligen Arcelor-Mittal-Gelände war ein Holz- und Schuttberg in Brand geraten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Duisburger Feuerwehr hat am Mittwoch einen Großbrand in Hochfeld unter Kontrolle gebracht. Das Feuer auf dem ehemaligen Arcelor-Mittal-Gelände am Rhein war den Einsatzkräften gegen 5 Uhr morgens gemeldet worden.