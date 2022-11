Kundgebungen in Düsseldorf : Das Wochenende der Demonstrationen

Düsseldorf Da weniger Teilnehmer kamen, als angekündigt, hielten sich die Einschränkungen in Grenzen. Gleich zehn Demos fanden statt, vier davon richteten sich gegen das Regime in Iran.

Nach dem Bombenanschlag in Istanbul vor einer Woche hat die Türkei in der Nacht zu Sonntag eine Militäroffensive gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien gestartet, dabei sollen mindestens zwölf Menschen getötet und viele weitere verletzt worden sein. In Düsseldorf wurde daraufhin am Sonntagnachmittag kurzfristig eine Demonstration ab dem DGB-Haus bei der Polizei angemeldet. Nach einer Kundgebung mit knapp 150 Teilnehmern auf der Friedrich-Ebert-Straße, bei der auf Bannern gegen den türkischen Präsidenten Erdogan protestiert wurde, setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Hauptbahnhof in Bewegung und kehrte nach einer Runde über die Berliner Allee zurück zum DGB-Haus. Es kam zu keinen Zwischenfällen.