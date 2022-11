Proteste in Düsseldorf : Schon jetzt mehr als 900 Demonstrationen in diesem Jahr

Eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi in Düsseldorf. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Krisen treiben viele Menschen auf die Straßen – in diesem Jahr haben bereits mehr als 900 Demonstrationen in Düsseldorf stattgefunden. Am Wochenende stehen sieben weitere Proteste an.