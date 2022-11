Verkehrsbehinderungen in Düsseldorf : Fünf größere Demos ziehen durch die Innenstadt

Vier Versammlungen mit Iran-Bezug finden am Samstag statt. Foto: dpa/Christoph Soeder

Düsseldorf Fünf Versammlungen mit mehreren Hundert Demonstranten sind am Samstag in Düsseldorf unterwegs. Wo es für Fußgänger und Autofahrer zu Wartezeiten kommen kann.

Fünf Versammlungen mit jeweils mehreren Hundert Demonstranten werden am Samstag durch Düsseldorf ziehen. Fußgänger und Autofahrer müssen sich also wieder auf einige Beeinträchtigungen einstellen, wenn sie in der Stadtmitte unterwegs sind. Vier Proteste richten sich gegen das Regime im Iran. 750 Teilnehmer werden bei einer Versammlung auf dem Martin-Luther-Platz an der Johanneskirche erwartet. Dort kommen sie von 14.30 bis 17.30 Uhr zu einer stehende Kundgebung zusammen.

Weitere 400 Menschen wollen sich ab 13 Uhr am Immermannhof, direkt am Hauptbahnhof, versammeln. Von dort zieht der Iran-Protest über innerstädtische Straßen bis zur Landtagswiese. Am DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße starten gleich zwei Iran-Demonstrationszüge zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Um 14 Uhr wollen rund 300 Demonstranten von dort bis zum Grabbeplatz ziehen, unter anderem über die Königsallee. Eine Stunde später, um 15 Uhr, startet ein weiterer Iran-Protestzug, der durch die Innenstadt zum Hofgarten führt.

Zu kurzfristigen Sperrungen könnte es vor allem auf der Heinrich-Heine-Allee, der Königsallee, der Graf-Adolf-Straße und der Breite Straße kommen. Einem Polizeisprecher zufolge dürften sich die Verkehrsbeeinträchtigungen aber in Grenzen halten – die Versammlungen seien vergleichsweise klein.

So sind in der Hochphase der Corona-Pandemie bis zu 10.000 Menschen bei Protesten gegen die Maßnahmen durch Düsseldorf gelaufen. Die Demos finden noch immer regelmäßig statt, haben sich aber verstärkt den Themen Energieversorgung, Inflation und Ukraine-Krieg zugewandt. Für die Versammlung an diesem Samstag, die immer um 15 Uhr am Johannes-Rau-Platz startet und über das Mannesmannufer, durch die Altstadt und über Worringer Platz zieht, werden lediglich 250 Personen erwartet.

Insgesamt finden am Samstag zehn Versammlungen statt, die Hälfte entfällt jedoch auf kleinere stehende Kundgebungen mit zehn bis 20 angemeldeten Teilnehmern, darunter zum Beispiel ein Protest für Tierrechte und eine Demonstration gegen die Hochrüstung der Bundeswehr.