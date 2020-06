EU-Richtlinie wird umgesetzt : Neues Geländer am Brückerbach

Brückerbach Foto: Simona Meier

Wersten Vergangene Woche sind am Brückerbach in Wersten die Geländer an einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke erhöht worden. Dafür wurde ein neuer Zaun vor das alte Geländer angebracht. Das gefällt nicht jedem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken