Sperrung zwischen Burscheider Straße und dem Guerickeweg : Kölner Landstraßen wegen Gleisbauarbeiten gesperrt

Die Rheinbahn erneuert von Donnerstag, 30. April, 21 Uhr, bis Montag, 4. Mai, 4 Uhr, an drei Stellen auf der Kölner Landstraße stadteinwärts die Gleise erneuert. Der Individualverkehr wird umgeleitet. Auf den Straßenbahnlinien U71, U71, U77 und U83 fahren Ersatzbusse, die Linien 704 und 817 werden umgeleitet.

(RP) Betroffen sind diese Straßenabschnitte: Guerickeweg und Ickerswarder Straße (etwa 183 Meter), Werstener Feld und Küppersteger Straße (etwa 153 Meter) und ab Haltestelle „Elbruchstraße“ stadteinwärts etwa 200 Meter Gleise. Hieralle Änderungen im Detail:

Stadtbahnlinien U71 und U83

Aus der Innenstadt kommend, fahren die Bahnen in Richtung Benrath ab der Haltestelle „Südpark“ eine Umleitung über die Strecke der Linien U73 und enden an der Haltestelle „Universität Ost“. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen „Südpark“ und „Benrath Betriebshof“ sind Busse statt Bahnen im Einsatz.

Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Stadtbahnhaltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn. Die Haltestelle „Elbruchstraße“ wird stadteinwärts an die Haltestelle „Hinter den Höfen“ der Linie 724 in Richtung Gerresheim verlegt. Die Haltestelle „Ickerswarder Straße“ muss stadteinwärts leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Opladener Straße“ nutzen.

Stadtbahnlinien U74 und U77

Aus der Innenstadt kommend, enden die Bahnen in Richtung Holthausen bereits an der Haltestelle „Kaiserslauterner Straße“. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen „Kaiserslauterner Straße“ und „Holthausen“ sind Busse statt Bahnen im Einsatz.

Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Stadtbahnhaltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn. Die Haltestelle „Elbruchstraße“ wird stadteinwärts an die Haltestelle „Hinter den Höfen“ der Linie 724 in Richtung Gerresheim verlegt. Die Haltestelle „Ickerswarder Straße“ muss stadteinwärts leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Opladener Straße“ nutzen.

Straßenbahnlinie 704

Die Bahnen enden, vom Hauptbahnhof kommend, bereits an der Haltestelle „Universität Nord/Christophstraße“. Die Rheinbahn bittet die Fahrgäste mit dem Ziel „Universität Ost/Botanischer Garten“, die Stadtbahnlinien U71 und U73 zu nutzen.

Linie 817

Die Busse fahren nur stadteinwärts ab der Haltestelle „Holthausen“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Elbruchstraße“ wird an die Haltestelle „Hinter den Höfen“ der Linie 724 in Richtung Gerresheim verlegt. Die Haltestelle „Ickerswarder Straße“ muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Opladener Straße“ nutzen.

Individualverkehr

Die Kölner Landstraße wird stadteinwärts zwischen der Burscheider Straße und dem Guerickeweg komplett gesperrt. Stadtauswärts ist die Wendemöglichkeit nach der Einmündung des Guerickeweg gesperrt. Die Burscheider Straße ist in Richtung Kölner Landstraße nicht befahrbar, nur der Abzweig zur Werstener Feld ist möglich. Die Fußgängerüberwege auf der Kölner Landstraße in Höhe der Burscheider Straße sind gesperrt.

Außerdem ist die Kölner Landstraße zwischen der Küppersteger Straße und der Ickerswarder Straße stadteinwärts gesperrt. Aus der Küppersteger Straße kommend ist die Einmündung auf die Kölner Landstraße nur nach links in Richtung Holthausen möglich. Aus der Bahlenstraße kommend ist nur das Rechtsabbiegen auf die Kölner Landstraße in Richtung Holthausen möglich. Der Fußgängerüberweg in Höhe der Bahlenstraße ist gesperrt.

Außerdem ist die Kölner Landstraße stadteinwärts zwischen der Straße Hinter den Höfen und der Haltestelle „Elbruchstraße“ komplett gesperrt. Die Nosthoffenstraße ist in Richtung Kölner Landstraße eine Sackgasse, die Einbahnstraßenregelung ist während der Sperrung aufgehoben. Von der Elbruchstraße kommend ist nur das Rechtsabbiegen auf die Kölner Landstraße in Richtung Holthausen möglich. Die Fußgängerüberwege der Kölner Landstraße sind im Bereich der Kreuzung mit der Elbruchstraße und der Nosthoffenstraße ebenfalls gesperrt, ein Wechsel der Straßenseite ist nicht möglich.