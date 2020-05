Unfall in Viersen : Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Viersen Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Viersen ist ein 20-jähriger Radfahrer am Mittwochabend verletzt worden. Er wollte die Kreuzung überqueren, als ein gleichaltriger Autofahrer kam. Bei der Kollision stürzte der Radler.

Ein 20-jähriger Radfahrer aus Viersen-Dülken ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Viersen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, fuhr der Radler um 19.15 Uhr über den Hoserkirchweg. Er kam aus Richtung Lichtenberg und war in Richtung Willy-Brandt-Ring unterwegs. An der Kreuzung Willy-Brandt-Ring / Hoserkirchweg / Wilhelmstraße wollte er geradeaus über die Kreuzung in Richtung Wilhelmstraße und benutzte dafür die Überquerung, die auch eine Ampel für Fußgänger und Radfahrer hat.