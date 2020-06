Platz in Wersten wird nach dem Kirchenmusiker benannt : Hans Aring bekommt einen Platz

Hans Aring war viele Jahre in Wersten als Kirchenmusiker und Lehrer aktiv. Er gründete mehrere Musikgruppen, die teils heute noch bestehen und wurde für junge Menschen ein Vorbild. Foto: RP/Jumpertz

Wersten Hans Aring war viele Jahre als Kirchenmusiker in Wersten aktiv und inspirierte viele junge Menschen. In der Nähe seines ehemaligen Wohnhauses soll nun ein kleiner Platz nach ihm benannt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

In der Wohnung des Werstener Kirchenmusikers Hans Aring hing ein Straßenschild des Kölner Hansarings. An dieses und andere Details erinnert sich Stefan Jumpertz noch heute gern, und noch immer immer denkt er voller Dankbarkeit an seinen musikalischen Ziehvater. Ohne den Jumpertz heute wahrscheinlich nicht Bezirksleiter der städtischen Musikschule für den Düsseldorfer Süden wäre. Für viele Werstener war der freundliche Kirchenmusiker Aring ein bekanntes Gesicht, auf der Straße wurde er gegrüßt, wenn er mit seinem alten Hollandrad und dem langen Mantel im Viertel unterwegs war.

Nun soll dem 2015 verstorbenen Hans Aring im Stadtbild ein Denkmal gesetzt werden. In unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses wird ein Platz nach ihm benannt: Zwischen den Straßen Röntgenweg, Auf’m Rott und Cronenberger Weg liegt in einem Grünstreifen ein Rondell aus Sitzgelegenheiten und Wipptieren für Kinder. Dieser Ort im ruhigen Werstener Westen soll nun bald Hans-Aring-Platz heißen. Dies hat die Bezirksvertretung 9 einstimmig beschlossen. Von den Bänken aus kann man den Turm der Stephanuskirche sehen, Arings ehemalige Wirkungsstätte.

Aring, Jahrgang 1929, hatte Religionspädagogik und Kirchenmusik studiert, bevor er in Wersten seine Anstellung fand. In den 1950er Jahren gründete er im damals noch wenig entwickelten Wersten mehrere Musikgruppen. Er übernahm einen reinen Frauenchor und entwickelte ihn zu einer der größten geistlichen Musikgruppen im Düsseldorfer Süden, teilweise mit mehr als 100 aktiven Sängerinnen. Außerdem entstanden unter seiner Leitung mehrere Instrumentalensembles, unter anderem die Bläsergruppe, die heute noch besteht und über die Stadt hinaus einen guten Ruf besitzt. Nebenbei unterrichtete Aring an verschiedenen Schulen im Stadtteil, mehrere der Jugendlichen, die damals mit ihm zu tun hatten, folgten später seinem Beispiel und wurden professionelle Musiker.

Neben seiner künstlerischen Arbeit setzte sich Aring schon früh für die Ökumene ein, so zog seine protestantische Bläsergruppe im Martinszug mit, was damals eine Besonderheit war. „Diesem Einsatz ist zu verdanken, dass die Zusammenarbeit zwischen der evangelischen und katholischen Kirche in Wersten heute noch sehr eng ist“, sagt Stefan Jumpertz. Er hat in seiner Jugend in Arings Gruppen musiziert, wurde sein Zögling, wie er selbst sagt, und schließlich sein Nachfolger, denn heute leitet Jumpertz die Bläsergruppe, die unter anderem zu Weihnachten für die Menschen in Wersten spielt.

Mit seinen jungen Musikern organisierte Aring außerdem ab 1979 einen Austausch mit polnischen Jugendlichen. „Damals nach Polen zu fahren, war für uns wie in eine andere Welt zu kommen und hat uns Völkerverständigung beigebracht“, erinnert sich Jumpertz. Auch diese Erfahrung habe die jungen Leute damals, noch ein Jahrzehnt vor dem Mauerfall, entscheidend geprägt.

Doch es waren nicht nur seine Initiativen und Aktionen, mit denen Hans Aring vielen Menschen im Gedächtnis geblieben ist. Stefan Jumpertz beschreibt den Charakter des Kirchenmusikers: „Wenn jemand, auch jemand Fremdes, mitten in der Nacht vor seiner Tür gestanden und um Hilfe gebeten hätte, er hätte aufgemacht und das Problem besprochen.“ Arings Wohnhaus in unmittelbarer Nähe des bald nach ihm benannten Platzes sei stets ein Ort der Gastfreundschaft gewesen, nicht nur die Menschen aus seinen Musikgruppen seien dort willkommen, zwischenzeitlich ließ Aring auch mittellose Studenten oder Geflüchtete bei sich wohnen. „Seine Kantorei war fast immer bei ihm, und gemeinsam haben wir viele philosophische Gespräche auf Arings Sofa geführt“, erinnert sich Jumpertz. Der Musiker habe stets „ein offenes Ohr, ein offenes Herz und ein offenes Haus“ gehabt.