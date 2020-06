Schwerer Unfall in Düsseldorf : Fahrradfahrer wird von U-Bahn erfasst

Am Pfingstmontag kam es zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer U-Bahn. Foto: dpa

Düsseldorf Am Montagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer U-Bahn und einem Fahrradfahrer auf der Brunnenstraße in Bilk. Der Radfahrer musste im Anschluss schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 25-jähriger Düsseldorfer war am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad auf der Brunnenstraße Richtung Bilker S-Bahnhof unterwegs. Als er auf die Karolingerstraße abbiegen wollte, bemerkte er laut Zeugenaussagen eine U-Bahn, die sich auf der Brunnenstraße in Richtung Universität befand, trotz Warnsignalen zu spät. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

