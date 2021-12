Neue Stadtbahn für Düsseldorf : Webcams übertragen Bau der U81

Düsseldorf Mehrere Kameras zeigen die laufenden Arbeiten für die Brücke über den Nordstern und für den neuen unterirdischen Bahnhof am Flughafen.

Die Stadt Düsseldorf ermöglicht Bürgern, zu beobachten, wie die 1,9 Kilometer lange Trasse der neuen Stadtbahn U81 zwischen dem Düsseldorfer Flughafen und dem Freiligrathplatz entsteht. So wurden an mehreren Standorten entlang der Großbaustelle vier Webcams installiert, über die Interessierte den Baufortgang aktuell verfolgen können.

Zwei der Kameras befinden sich in der Nähe des Maritim-Hotels am Airport. Ihre Aufnahmen zeigen die riesige Baugrube, die für den geplanten unterirdischen Bahnhof am Flughafen-Terminal ausgehoben wurde. Die Grube ist etwa 15 Meter tief und befindet sich zwischen dem Hotel und den Airport-Parkplätzen P 12 und P 25. In offener Bauweise entsteht dort der rund 180 Meter lange neue U-Bahnhof.

Zwei weitere Webcams halten aus unterschiedlichen Perspektiven fest, wie der Bau der bogenförmigen und 480 Meter langen Nordsternbrücke vorangeht. Dazu wurde eine Kamera an der Schutzwand zur Lilienthalstraße – parallel zur B8 – installiert. Die zweite Kamera befindet sich auf einem Baufeld nahe der Auffahrt Stockum. Über die Aufnahmen in Echtzeit können die Bürger sehen, unter welchen schwierigen Bedingungen die Arbeiten für die U81 erfolgen. So befindet sich die Baustelle unmittelbar neben dem Flughafen Düsseldorf, die Arbeiten dort dürfen den Flugverkehrs- und Flughafenbetrieb nicht beeinträchtigen. Und am Nordstern müssen die Stützpfeiler für die Brücke gebaut und die Brücke über die Kreuzung geschoben werden, ohne dass der fließende Verkehr beeinträchtigt wird. Die U81 soll zur Verkehrswende in der Landeshauptstadt beitragen. Die Stärkung des ÖPNV führt zu einer Reduzierung von Treibhausgasen.