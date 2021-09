Kultur in Düsseldorf : Kunstausstellung über „Heimat“

Stockum Die neue Kunstausstellung im Ballhaus zeigt Kunstwerke, die sich in unterschiedlicher Weise über den Heimatbegriff darstellen. Auch Horst Wackerbarth ist mit seiner roten Couch zu Gast.

Die Malerin Karin Dörre wirft in ihrer Bilderserie „Landtag“ einen neuen Blick auf das Regierungsgebäude am Rhein. Der Konzeptkünstler Nick Esser präsentiert mit „Blick zurück nach vorn“ seine Botschaften in abstrakten Foto-Collagen. Die Malerin Maria Gilges findet in alten Düsseldorfer Familienfotografien das geeignete Ausgangsmaterial für ihre Übermalungen. Gilges hat eine Reihe von Porträtaufnahmen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger mit einem Augenblinzeln bearbeitet.