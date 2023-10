Pflanzen in Düsseldorf Nachfrage nach Rosen-Patenschaften ist groß

So unkompliziert das Genehmigungsverfahren war, so schwierig entpuppte sich die Suche nach einer geeigneten Fläche. „Wir hätten es natürlich gerne gehabt, dass es vergleichbar mit Wien, ein Areal mitten in der City geworden wäre“, so Montanus. „Aber das ist in Düsseldorf nicht so leicht.“ Die innerstädtischen Grünflächen sind begrenzt, nicht frei verfügbar und meistens stehen sie unter Denkmalschutz. „Und nach Auskunft des Gartenamtes benötigen Rosen einen besonderen Boden“, erläutert der Ratsherr. So wurde nach längerem Suchen neben einem Beet im Rosengarten des Spee‘schen Palais ein Areal im Nordpark identifiziert, das seit einiger Zeit für die Rosen in Patenschaft zur Verfügung gestellt wird.