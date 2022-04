Per Haftbefehl gesucht : Straftäter stellt sich am Bahnhof Küppersteg

An der Bahnstation Küppersteg stellte sich der Gesuchte am Dienstagvormittag. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen-Küppersteg Er werde per Haftbefehl gesucht: So stellte sich ein alkoholisierter Mann an der S-Bahn-Station Küppersteg Bundespolizisten vor. Festnahme.

Als ein 35-Jähriger am Dienstagvormittag am Bahnhalt Küppersteg Einsatzkräfte der Bundespolizei sah, meldete er sich bei ihnen mit der Information, er werde per Haftbefehl gesucht. Die Beamten überprüften die Personalien des Mannes. Seine Angabe stimmte. Die Bundespolizisten nahmen den gesuchten Straftäter fest.

Er war von der Staatsanwaltschaft Köln zur Fahndung ausgeschrieben. Wegen Diebstahls war der 35-Jährige Ende vergangenen Jahres vom Amtsgericht Leverkusen zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden, hatte sich dem aber offenbar entzogen. Pikant: Der Mann hatte am Dienstagvormittag ein Promille im Blut, meldet die Bundespolizei.

(LH)