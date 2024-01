Sport in Düsseldorf TC Rheinstadion will eine neue Halle errichten

Der Tennissport hat in der Corona-Zeit viele neue Fans gewonnen. Die Kapazitäten sind aber in den meisten Fällen nicht mitgewachsen und das sorgt für Engpässe. Der TC Rheinstadion will jetzt Abhilfe schaffen. „Wir haben circa 800 Mitglieder, darunter sind rund 250 Jugendliche“, sagt Helen-Anne Kreimendahl. Sie versucht als Jugendwartin, im Winter den Spielbetrieb für den Nachwuchs weitgehend aufrecht zu erhalten, wozu auch externe Plätze angemietet werden müssen. Von den 13 Plätzen des Vereins im Arena-Sportpark werden zwei in den kalten Monaten durch eine Traglufthalle überdacht. Jetzt soll eine ganzjährig betriebene Leichtbauhalle hinzukommen. Die Kosten liegen bei 800.000 bis eine Million Euro.