Kultur in Düsseldorf : Guildo Horn und Enkelson treten im Beachclub auf

Kultur in Düsseldorf

Düsseldorf Der Meister des Deutschen Schlagers gibt es Konzert Open Air. Für September ist auch eine Comedy-Show mit mehreren Gästen im Beachclub geplant.

(lod) Auf der Beachclubbühne der Engländerwiese im Nordpark erklingen am Donnerstag, den 26. August, viele deutsche Schlagerklassiker. Sänger Guildo Horn gibt ein Konzert und will mit alten Hits wie „Wunder gibt es immer wieder“ oder „Immer wieder geht die Sonne auf“ seine Fans begeistern. Unterstützung bekommt der Sänger von seiner Band „Die Orthopädischen Strümpfe“. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr.

Schon am Donnerstag, den 29. Juli, tritt mit Enkelson ein anderer bekannter Sänger im Beachclub auf. Der Düsseldorfer ist vor allem durch sein Lied „Düsseldorf (Mein Blumentopf)“ bekannt geworden. Dieser Song ist eine Liebeserklärung an die Stadt, in der er auch geboren wurde. Viele Düsseldorfer können den Text auswendig und singen ihn bei Konzerten mit. Einige Karten für dieses Konzert gibt es noch zu buchen. Beginn soll um 20 Uhr sein.