Bodenuntersuchungen in Düsseldorf : Bohrung für mögliche Erdwärme

Düsseldorf Rund 300 Meter tief wird das Gestein erkundet. Dabei sollen die Bohrkerne auch Erkenntnisse für das gesamte Rheinland ermöglichen.

Bislang wurden die Gesteine in größeren Tiefen im Hinblick auf ihr geothermisches Potenzial nur wenig untersucht. Das soll nun mit der Kernbohrung nachgeholt werden. Dabei werden meterweise Gesteinskerne gewonnen, die später vom Geologischen Dienst NRW wissenschaftlich untersucht und archiviert werden. Die Bohrkerne sollen zum Beispiel Aufschluss darüber geben, wie der Aufbau, die Mächtigkeiten und die Lagerung der Schichtenfolgen im Untergrund gestaltet sind. Weitere Gesteinseigenschaften, wie zum Beispiel die Korngröße, die Wärmeleitfähigkeit oder der Chemismus, werden später in den Laboratorien des Geologischen Dienstes untersucht. Die Ergebnisse dienen auch für die Konstruktion von geologischen Karten und 3D-Modellen.

Düsseldorf eignet sich gut für das Forschungsprojekt, da hier verschiedene, bis zu 331 Millionen Jahre alte Gesteinsfolgen relativ nah an der Oberfläche auftreten. In der Niederrheinischen Bucht kommen diese sonst nur in größeren Tiefen vor. Mit den Düsseldorfer Ergebnissen lassen sich dann Erkenntnisse für die Vorkommen in größerer Tiefe im übrigen Rheinland ableiten.