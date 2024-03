Straßenumbenennung in Düsseldorf Verwaltung schlägt Ersatz für die Bernd-und-Hilla-Becher-Straße vor

Beckbusch ist dagegen in dieser Hinsicht völlig unproblematisch. Es war der Name für ein kleines Wäldchen, das sich im Eigentum des Stiftes Kaiserswerth befand. Wie das häufig in alten Ortschaften der Fall ist, orientieren sich die Straßennamen größtenteils an der Umgebung. Bäume, Gebäude oder besondere Landschaftsformationen wurden einbezogen.