Neue Stadtbahn für Düsseldorf : Vorstellung der Trassen der U81

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf präsentiert in einer öffentlichen Online-Veranstaltung live die Ergebnisse des Bürgerdialogs. Fragen können gestellt werden.

Das Amt für Verkehrsmanagement hat in den letzten Monaten für den 2. Bauabschnitt der U81 einen umfangreichen Bürgerdialog mit Interessierten und Betroffenen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Stadtverwaltung durchgeführt. Dieser Planungsdialog wird nun mit einer öffentlichen Veranstaltung am 10. September beendet. Dabei werden die beiden favorisierten Trassen-Varianten für die Rheinquerung, die beim Verfahren in mehreren Schritten erarbeitet wurden, vorgestellt und Fragen dazu beantwortet.