Max-Planck-Gymnasium in Düsseldorf Schülerfirma macht aus alten Büchern ein neues Brettspiel

Gedacht ist das Spiel in erster Linie für Kinder, die es beispielsweise in der Schule oder auch zu Hause mit der Familie spielen können. Verkauft wird es – als Anspielung auf Fortuna Düsseldorf – zum Preis von 18,95 Euro. Ein Teil des Erlöses wird an einen guten Zweck gespendet. Aktuell sind die Schüler in der finalen Phase, in einigen Wochen soll das Produkt in Serie produziert werden. Angedacht seien zum Start ungefähr 60 Exemplare, wie die 19-jährige Geschäftsführer Mani erklärt. Was zunächst nicht viel klingen mag, ist für die Schüler aber mit viel Arbeit verbunden. Sie stellen das Spiel in Handarbeit her und bereiten sich nebenbei noch auf das Abitur vor. Einmal pro Woche kommt das Team derzeit für eine Besprechung zusammen, danach wird die Arbeit von zu Hause aus fortgesetzt. Kombiniert werden bei der Produktion nachhaltige und innovative Ansätze: Zum Einsatz kommt neben alten Schulbüchern auch ein 3D-Drucker.