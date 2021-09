Düsseldorfer Künstler singen für Opfer der Flutkatastrophe : Starke Show und Tanzen im Sand

Daniel Hall (Mitte) gab mit Fresh Music Live ein Konzert im Düsseldorfer Beachclub. Foto: RP/Wolfgang Harste

Düsseldorf Daniel Hall und die Band Fresh Music Live gaben ein Benefizkonzert im Beachclub. 6000 Euro kamen für Betroffene der Flutkatastrophe zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Hötzendorfer

Gemeinsam mit der Band Fresh Music Live stellte Sänger Daniel Hall im Beachclub Nordpark ein Benefizkonzert auf die Beine. Der Erlös von 6000 Euro wird über die Bürgerstiftung an Betroffene der Hochwasserkatastrophe in der Region verteilt. Er sehe sich und seine Musiker-Kollegen in einer „sozialen Verantwortung“. Hall war auch froh, nach langer Zeit wieder live vor Publikum auftreten zu können.

Bei der Gelegenheit stellte der Sänger und Produzent neue Songs vor. Wie viele Künstler war auch Hall während des Lockdowns kreativ. „Zunächst haben wir renoviert und aufgeräumt“, sagt er. Im Keller hätten seine Kinder Kartons mit Kassetten und CDs von ihm gefunden. „Wir mussten erst einmal einen Player besorgen, um die hören zu können“, schmunzelt der gebürtige US-Amerikaner. Das gab den Impuls, wieder selbst zu schreiben. „Dass ich Songs aufgenommen habe, ist schon ziemlich lange her.“ In den 1990ern ging er mit Britney Spears, Justin Timberlake oder den Black Eyed Peas auf Tour und arbeite mit George Michael im Studio. Elf Jahre lang war er Teil der offiziellen Begleitband der „The Voice of Germany“-Tour und produzierte den Song der Prosieben-Kampagne „We love to entertain you“.