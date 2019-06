Stadtteil-Check Stadtmitte : Ein Stadtteil der Gegensätze

Stadtmitte Stadtmitte, das ist Kö, aber auch Hauptbahnhof. Wer hier wohnt, weiß oft nicht mal mehr so genau, in welchem Stadtteil er sich befindet. Stadtmitte, das ist aber auch der Arbeitsort vieler. Und hier gehen die Düsseldorfer shoppen.

Seit Anfang des Jahres arbeitet Janina Stanton in Stadtmitte, genau genommen in den Schadow Arkaden. Aus Berlin ist sie gekommen, um bei der Deutschen Postcode Lotterie einen Job anzunehmen, hier ist sie verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die seit Oktober 2016 auch in Deutschland aktive Sozial-Lotterie hat mit knapp 90 Mitarbeitern ihren Stammsitz in Büros über der Shoppingmall. Janina Stanton hat lange eine Wohnung gesucht, wurde dann in Unterbilk fündig. „Da kann ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren“, erzählt sie. Alles sei in Düsseldorf sehr viel kompakter, übersichtlicher, „in Berlin habe ich von zu Hause bis zur Uni mehr als eine Stunde benötigt. Hier kann man alles mit Rad oder Bahn erledigen. Jeder, der mich besucht, ist begeistert von der Stadt.“

Dass sie sich in Stadtmitte befindet, sei ihr zwar schon bewusst, „über die genauen Grenzen, dass der Stadtteil von der Kö bis zum Bahnhof reicht, darüber habe ich mir aber noch nie so wirklich Gedanken gemacht“, sagt Janina Stanton. Aber schätzen gelernt hat sie den Standort schon. „Alles ist direkt vor der Tür, man kann zwischendurch Erledigungen machen, ausgehen, den Mittag sogar im Hofgarten im Grünen verbringen und in japanischen Supermärkten einkaufen gehen.“ Am wichtigsten ist ihr aber, dass sie von den Schadow Arkaden aus immer sofort loslegen kann, wenn es darum geht, Menschen dicke Schecks auszuhändigen oder eines der sozialen Projekte vor Ort zu unterstützen. Denn bei der Post­code Lotterie (hat nichts mit der Post zu tun) fließen grundsätzlich von jedem Los 30 Prozent an gemeinnützige Förderprojekte. „Quasi jeden Tag Menschen glücklich zu machen, das ist doch ein Traumjob“, sagt Janina Stanton, die in Düsseldorf angekommen ist.

Wenn Monika Gottlieb über die Innenstadt spricht, die Königsallee, den Breidenbacher Hof, dann leuchten ihre Augen. Sie sagt: „Das ist für mich Heimat.“ Zwar wohnt die 72-Jährige nicht mehr in Stadtmitte, aber sie ist fast jeden Tag dort, muss sofort hin, wenn sie mal ein paar Tage weg war, zu einer Ausstellung in Dublin oder übers Wochenende in Paris. Monika Gottlieb ist 72 Jahre alt und kurz nach dem Krieg in Düsseldorf geboren. Damals hat sie mit ihrer Familie an der Alleestraße gewohnt, die heutige Heinrich-Heine-Allee, in dem Haus mit der Nummer 40. Das Grundstück reichte bis zur Kö, Monika Gottlieb hatte einen eigenen Garten, der wild wuchs. Manchmal spielte sie dort mit Kindern wichtiger Staatsgäste, die im Breidenbacher Hof residierten, der gleich neben Gottliebs Elternhaus lag. Vom Krieg war in Stadtmitte nicht mehr viel zu spüren, „hier fanden Modenschauen statt, meine Eltern verkauften in ihrem Geschäft Luxusartikel“, erzählt sie – Parfüm, Taschen, Kosmetikkoffer aus Kroko-Leder. Die Kinderschwester brachte Monika Gottlieb in den Kindergarten an der Steinstraße, nachmittags trank sie mit ihrer Mutter eine Schokolade, immer in einem anderen Café, „so viele Cafés gab es hier“. Heute ist das anders, heute fehlt die Individualität, findet Monika Gottlieb, die mit ihrem Label Celine an der Berliner Allee zu Hause war. „Die Kö mit ihrem Graben ist außergewöhnlich“, sagt Monika Gottlieb, die aber bedauert, dass große Marken die kleinen Geschäfte verdrängen. Und was nie passieren darf: „Eine autofreie Kö“, sagt Gottlieb, die immer noch Mitglied ist in der Interessengemeinschaft.