Düsseldorfer Heimatverein : Jonges erinnern an Joseph Beuys

Jonges-Vorstand Wolfgang Rolshoven (r.) enthüllte die Gedenktafel in Oberkassel gemeinsam mit Oberbürgermeister Stephan Keller. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Zwei Gedenktafeln, die an den Düsseldorfer Künstler erinnern, wurden enthüllt. Der Heimatverein hat weitere Projekte in Vorbereitung.

Die Jonges sind ein Garant dafür, dass wichtige Düsseldorfer Ereignisse und Persönlichkeiten nicht in Vergessenheit geraten. Anlässlich des 100. Geburtstages von Joseph Beuys wurden am Mittwoch zwei Gedenktafeln enthüllt. Im Beisein von Oberbürgermeister Stephan Keller trafen sich die Jonges mit Ehrengästen am Haus Drakeplatz 4 in Oberkassel. Dort hat Beuys mit seiner Familie gewohnt und gearbeitet. Auf dieses Wohnatelier weist nun ebenso eine Tafel hin wie an der Haroldstraße 4 eine auf jene Eiche, die 1982 im Rahmen der Beuys-Aktion „7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ zunächst auf der Documenta in Kassel stand und seit 1983 in Düsseldorf weiterwächst.

Weitere Gedenktafeln haben die Jonges in Vorbereitung. Erinnert werden soll unter anderem an Akademie-Rektor Wilhelm von Schadow an seinem ehemaligen Wohnhaus an der Schadowstraße (heutiges Primark-Gebäude) und Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy an seinem ehemaligen Wohnhaus am Jan-Wellem-Platz 1 (Alte Leipziger). An der Ratinger Straße 45 (heute Altstadtwache) lebte der Schriftsteller Karl Leberecht Immermann, auch hatte Mutter Ey dort ihre erste Bäckerei. An beide wollen die Jonges dort erinnern. Der Zechen-Unternehmer William Thomas Mulvany soll am Carl-Mosterts-Platz mit einer Skulptur geehrt werden.