Verkehr in Düsseldorf : Oststraße wird halbseitig gesperrt

Düsseldorf Die Rheinbahn erneuert die Gleise auf der Oststraße. Das führt zu starken Einschränkungen für Autofahrer sowie Bus- und Bahnfahrer in den nächsten zwei Wochen. Einige Anwohner sind in Sorge.

Die ohnehin schon stark befahrenen Oststraße und Tonhallenstraße werden in den kommenden zwei Wochen noch eingeschränkter zu nutzen sein. Die Rheinbahn erneuert die Straßenbahngleise. Für diese Arbeiten werden die Straßen mit den dort verkehrenden Buslinien SB55, 737, 752, 754 und NE1 sowie der Straßenbahnlinie 707 an den Wochenenden halbseitig gesperrt, und zwar jeweils von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 4 Uhr.

Die Anwohner sind in Sorge. „Jetzt kann ich mein Auto gleich am Stadtrand parken, hier geht gar nichts mehr“, sagt Anne Kruse, die an der Bahnstraße lebt. Manfred Kahrenkamp wohnt an der Klosterstraße und sagt: „Ich kann’s nun mal nicht ändern, aber ich brauche mein Auto. Sonst hätte ich es schon lange abgeschafft. Die Situation hier wird immer schlimmer für die Leute, die hier wohnen.“