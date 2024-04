Streit um die Düsseldorfer Königsallee Kö-Anlieger kritisieren Entscheidung für autofreien Corneliusplatz

Die Kö-Anlieger üben massive Kritik an der politischen Entscheidung für einen autofreien Corneliusplatz. Der Vorsitzende der IG Kö, Peter Wienen, spricht von einem Pyrrhussieg – also einem teuer erkauften Erfolg – den Grüne, die Fraktion Partei-Klima sowie die Linken am Mittwochabend im Verkehrsausschuss für sich verbucht hätten. CDU, FDP sowie Tierschutz/Freie Wähler hatten vergeblich gegen den Vorschlag gestimmt. Der Architekt des Platzes, Thomas Fenner, betont jedoch eher die Chancen.