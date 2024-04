Umleitung wird ausgeschildert Kö-Bogen-Tunnel in Düsseldorf nachts gesperrt

Die Sperrung beginnt am Montagabend, 15. April, und dauert bis Freitagmorgen, 19. April. Gearbeitet wird jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Die Wartungsarbeiten an den technischen Einrichtungen werden in den Tunnelarmen des Süd-Nord-, Süd-West-, Nord-Süd-, Nord-West- und Nord-Ost-Tunnels sowie im Spindelbauwerk durchgeführt.