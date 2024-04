Notunterkunft in Düsseldorf wird barrierefrei Caritas saniert Haus für Wohnungslose

Die Caritas hat damit begonnen, das Haus „Don Bosco“ an der Schützenstraße umfangreich zu sanieren. Bereits seit 1979 betreibt der Wohlfahrtsverband die Einrichtung, ein Übergangswohnheim für ehemals wohnungslose Menschen. Die Bewohner des inzwischen mehr oder weniger maroden Altbaus waren wegen der bevorstehenden Sanierung schon im April 2019 in eine Ersatzunterkunft an der Klosterstraße umgezogen.