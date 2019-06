Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Die Sonne geht an diesem Wochenende erst gegen 22 Uhr unter. Da werden die Abende an der Rheinuferpromenade lang. Foto: Tonight

Düsseldorf Am Freitag ist Sommersonnenwende, die auch in Düsseldorfer vielerorts mit einem Mitsommerfest gefeiert wird. Es ist das Wochenende mit den Abenden, an denen es am längsten hell ist. Hier einige Ausgehtipps dazu und auch andere Aktionen.

Stadtstrand Lange erwartet, viel diskutiert: Am Samstag wird endlich der erste Düsseldorfer Stadtstrand eröffnet. Bei lockerer Stimmung sind die Besucher ab 12 Uhr am Robert-Lehr-Ufer willkommen. Stühle und Liegen können gemietet werden. Außerdem gibt es an Food-Trucks ein kulinarisches Angebot und Getränke. Der Stadtstrand ist nach der heutigen Eröffnung voraussichtlich bis Oktober geöffnet, und zwar bei gutem Wetter immer montags bis freitags, 11 bis 24 Uhr, samstags und sonntags, 10 bis 24 Uhr.

Nicht zu vergessen an dieser Stelle ist, dass der Rhein aber überall einen Spaziergang wert ist. Besonders auf der Wiese an der Rheinkniebrücke vor dem KiT lässt sich am Wochenende der Sonnenuntergang genießen – und zwar zu später Stunde, gegen 22 Uhr.

Für Kinder Bereits zum vierten Mal findet das große Volker-Rosin-Open-Air mit vielen Gästen in Düsseldorf statt. Location ist erneut der beliebte Musikpavillon im Hofgarten. Los geht’s am Samstag um 15 Uhr.

Das Kuscheltier ist krank? Kein Problem: Das Teddybärkrankenhaus öffnet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf der Wiese zwischen Rektorat und Mensa des Uni-Geländes. Die Kinder und ihre Bären werden von einem Teddydoc durch die Teddyklinik begleitet und nehmen so an der Versorgung ihrer Kuscheltiere teil. Von der Anmeldung und einem kurzen Check-Up im Behandlungszimmer, über Röntgen- oder CT-Aufnahmen in der Teddy-Radiologie, Gips-Verbänden im OP bis zur Teddy-Apotheke – die Kinder sind überall mit dabei und dürfen so viel ausprobieren, wie sie möchten.

Sommerfest Das zweijährige Bestehen des Kulturzimmers Flingern wird am Samstag an der Hoffeldstraße 27 gefeiert. Auf dem Programm: ab 15 Uhr eine Vernissage zur Ausstellung „Lackmalerei“ des Künstlers Jürgen Krause sowie ab 16 Uhr Auftritte der Bands „Link in the Chain“ und „Raufaser“. Außerdem gibt es Gegrilltes. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an info@ralph-schippan.de.

Einkaufen Kein Samstag ohne den Trödelmarkt auf dem Aachener Platz. Ab 8 Uhr gibt es alles, was zum Hobby, für den Beruf und zum Haushalt gebracht wird.

Im Boui Boui an der Suitbertusstraße 149 beginnt am Samstag um 17 Uhr wieder der Nachtkonsum. Es ist der wohl einzige Floh- und Trödelmarkt Düsseldorfs, der bis in den späten Abend geöffnet ist. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Am Sonntag um 11 Uhr öffnet der beliebte Trödelmarkt auf dem Obi-Parkplatz an der Königsberger Straße 87. Ob der Besucher nach altem Porzellan aus Omas Zeiten, einer neuen Hose oder dem Trikot seiner Lieblingsmannschaft sucht, er dürfte fündig werden.

Und in Garath freuen sich die Händler zeitgleich auf Kunden in der Fußgängerzone Zentrum Ost am Nikolaus-Groß-Platz.

Yoga Im Strandbad Süd am Unterbacher See können sportliche Besucher am Sonntag Yoga lernen. Von 7.45 bis in den Abend zeigen mehrere Profis neu und klassische Bewegungen. Die Teilnahme kostet ab 49,90 Euro. Wer eine Pause braucht, hat's gut: Der Stand ist ganz nah.

Sport im Park Vor der Kulisse im Schlosspark Benrath treffen sich am Samstag viele Sport-Aktive. Ziel ist, das größte Training Düsseldorfs zu veranstalten. Es gibt mehrere Sportangebote sowie Getränke und Snacks, Musik sowie eine Infomeile. Um 14 Uhr geht es los. Beim Aufwärmen bereiten sich die Teilnehmenden mit den Trainern auf die Kurse vor.