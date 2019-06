Freizeit in Düsseldorf : Wochenende!

Düsseldorf, wie es klingt und feiert: die Stadt ist voller Aktionen. Musik, Literatur, Comics und ein tolles Stadtteilfest: hier ein Überblick für heute und morgen.

Jazz Rally Zweifellos wird Düsseldorf an diesem Wochenende von der Schauinsland Jazz Rally Düsseldorf dominiert. Fast 80 Konzerte auf 29 Bühnen mit Musik fast aller Stile stehen auf dem Programm. Alle Infos gibt es online unter www.duesseldorfer-jazzrally.de. Tipp: einfach mit der Bahn in die Innenstadt fahren und nach Gehör gehen. Irgendwo ist immer Musik.

Bücherbummel Die Königsallee ist Gastgeber dieser wohl größten Open-Air-Buchhandlung der Region. An zahlreichen Ständen gibt es Lesestoff jeder Art. Geöffnet ist der Straßenhandel heute und morgen von 10 bis 20 Uhr, am Montag von 10 bis 18 Uhr. Achtung: für den Verkehr ist die Kö teilweise gesperrt.

Portugiesisches Sommerfest Unter dem Titel „Dia de Portugal“ gibt heute ab 15 Uhr und morgen ab 12 Uhr in den Schwanenhöfen ein Programm. Portugiesische Künstler spielen Live Music, an Ständen können die Besucher Kulinarisches aus Portugal probieren. Wo: Erkrather Straße 224.

Schwimmen In Ruhe durchs Wasser kraulen oder die Hitze in einer Sauna genießen können die Gäste morgen an Pfingstsonntag und Pfingstmontag in folgenden Bädern: Im Freizeitbad Düsselstrand und im Familienbad Niederheid von 8 bis 20 Uhr; die Saunen sind von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Münster-Therme samt Sauna ist von 9 bis 17 Uhr für die Besucher da.