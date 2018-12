Reisholz: Müll bleibt im Reisholzer Bahnhof liegen

Reisholz Insgesamt macht die Station einen sehr heruntergekommenen Eindruck. In einem Grünstreifen entlang der IC-Trasse wird der Müll aus Sicherheitsgründen nicht entfernt. Bis für den RRX eine neue Station gebaut wird, dauert es Jahre.

Leere Trinkpackungen und Flaschen, Zigarettenstummel, gebrauchte Taschentücher und was Menschen sonst noch so wegwerfen – all das findet sich auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Reisholz großzügig verteilt. Das meiste allerdings hinter einem blauen Eisenzaun. „Die Treppe wird zwar gereinigt, hinter dem blauen Zaun aber nicht. Das sieht hier immer so aus“, sagt eine Reisholzerin, die täglich mit der S-Bahn fährt. Der Müll ist auch einer Monheimerin aufgefallen, die oft auf dem Streckenabschnitt unterwegs ist. „Die Deutsche Bahn hat zwar eine App, bei der man Müll am Hauptbahnhof melden kann, aber die S-Bahnhöfe sehen schrecklich aus.“ Sie hatte den Müll in Reisholz bereits im Sommer gemeldet und bekam die Rückmeldung, ihre Angaben würden weitergeleitet. „Aber nichts passierte“, sagt die Monheimerin.