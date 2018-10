Session 2018: Programm der Reisholzer Quatschköpp

Reisholz Mit großen Schritten geht es auf die Karnevalssession zu. Auch die Karnevalsgesellschaft Reisholzer Quatschköpp steht in den Startlöchern und hat ihre Veranstaltungen für die Fünfte Jahreszeit vorbereitet.

Zu Beginn der heißen Phase gibt es die Damensitzung. Am Freitag, 8. Februar, geht es 20.11 Uhr los, Eintritt: 27 Euro. Am Samstag, 9. Februar, gibt es das männliche Gegenstück: Die Herrensitzung beginnt um 15.11 Uhr, Kosten 27 Euro. Am Sonntag, 10. Februar, sind die Kleinen dran, Karten kosten neun Euro. Kurz vor Ende der Fünften Jahreszeit gibt es dann noch zwei Höhepunkte: Am Karnevalssamstag, 2. März, ist ab 19.11 Uhr die große Karnevalsparty, bei der der Eintritt 19 Euro kostet. Am Karnevalssonntag, 3. März, gehen die Jecken auf die Straße. Der Veedelszoch mit vielen Gruppen und Wagen startet um 14.31 Uhr in Hassels und zieht bis Reisholz.