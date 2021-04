Kostenpflichtiger Inhalt: Nahverkehr in Düsseldorf : Der Bau der Wehrhahn-Linie verändert die Stadt

Unter der Innenstadt entsteht ein 3,4 Kilometer langer Tunnel. Foto: Bretz, Andreas

Düsseldorf In einem gewaltigen Kraftakt schafft Düsseldorf einen neuen U-Bahn-Tunnel. Die 2016 eröffnete Wehrhahn-Linie ist mehr als ein Verkehrsprojekt. Wer ihren wahren Wert verstehen will, muss an die Oberfläche treten.