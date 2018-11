Superfly in Düsseldorf-Reisholz : Der neue Trampolinpark im Test

Superfly in Düsseldorf-Reisholz

Kopfüber in die weichen Blöcke: Auch ungeübte Springer können im Superfly schnell die ersten Tricks zeigen. Das Springen und Klettern kostet viel Kraft, macht aber mindestens genau so viel Spaß. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Seit Oktober gibt es den Trampolinpark Superfly in Reisholz. Dort kommen Sprung-Anfänger und Profis auf ihre Kosten. Ein Höhepunkt der Anlage wartet jedoch noch auf seine Eröffnung.

Es kostet ein bisschen Überwindung zu springen. Beim ersten Mal fällt es schwer, sich ganz dem kleinen Trapez anzuvertrauen, den sicheren Grund des Startblocks zu verlassen und sich abzustoßen. Doch wer sich einmal getraut hat, geht alles ganz schnell: Ein Schwung mit den Händen an der Stange, am höchsten Punkt der Flugbahn loslassen, dann ein freier Fall, zweieinhalb Meter tief – in ein Becken voll der dicker, weicher Schaumstoff-Klötze.