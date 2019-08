Schulwegsicherheit in Düsseldorf : Gesperrter Weg stößt auf Unverständnis

Mörsenbroich/Grafenberg Der Privatweg zwischen einem Wohngebiet und mehreren Schulen und Kitas wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Bürger wollen das nicht hinnehmen, da Schulwege dadurch länger und gefährlicher würden.

Aber nicht nur den Umweg, der rund 500 Meter beträgt, empfinden die Bürger als Unding. „Der Fußweg ist sicherer als der Weg entlang der anderen viel befahrenen Straßen“, sagt Rayane, die ebenfalls in der Gartenstadt lebt. Daniela Imlau wohnt seit vielen Jahren an der Graf-Recke-Straße. „Der Weg wird von vielen Kindern zu Fuß und mit dem Fahrrad genutzt, die zu den beiden Kitas in der Gartenstadt, zu den beiden Kitas an der Graf-Recke-Straße oder zur dortigen Grundschule oder Gesamtschule wollen. Darunter ist auch ein Kind im Rollstuhl“, sagt Imlau. Betroffen sind zum Beispiel die Kinder von Kerstin Bethke-Jaenicke. „Im Interesse der Sicherheit unserer Kinder sollte der Weg offen bleiben, da sonst der Schulweg für zahlreiche Kinder länger und weitaus gefährlicher wird“, sagt die Mutter. Imlau wiederum weist auch darauf hin, dass viele Senioren aus Grafenberg über den Weg zum neu gebauten Supermarkt in der Gartenstadt gehen. „Für die ist eine längere Strecke auch nicht schön.“